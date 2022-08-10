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إخلاء العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام إثر اندلاع حريق بسبب ماس كهربائى

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:19 ص
إخلاء العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام إثر اندلاع حريق بسبب ماس كهربائى مستشفى كفر الشيخ العام
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شب منذ قليل حريق في العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام بقسم الباطنة،  بالطابق الثاني، وجرى إخلاء العناية المركزة وكذلك الطابق الثاني داخليًا داخل المستشفى، ودفعت الحماية المدنية بالعديد من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة علي الحريق.

وجرى رفع درجة الطوارئ داخل المستشفى، والمستشفيات القريبة، وذلك حال استدعاء إخراج حالات لخارج المستشفى، وتم رفع درجة الطوارئ إسعاف كفر الشيخ.

وتوجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر  الشيخ لموقع الحريق لمتابعة نقل الحالات للمستشفيات المجاورة، والوقوف على الوضع الحالي. 

 

 


كفر الشيخ

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