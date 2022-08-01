نائب محافظ الجيزة يتفقد موقع إصلاح خط الغاز الرئيسى فى أوسيم

كتب سيد الخلفاوى

تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال صيانة وإصلاح خط الغاز الرئيسى بمركز أوسيم، حيث واصل مهندسو شركة الغاز الطبيعى أعمال أصلاح خط الغاز ومازالت عملية الأصلاح مستمرة حتى الآن.

وأوضح نائب المحافظ بأن أعمال إصلاح وصيانة خط الغاز مستمرة بمعرفة الأطقم الفنية والمختصين، ووجه النائب بالتنسيق الكامل مع مسؤلى شركة الغاز الطبيعى المغذية للمنطقة بأتخاذ إجراءات السلامة خلال أعمال الأصلاح.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور فرج عبد العاطى، رئيس مركز أوسيم، وقيادات شركة الغاز الطبيعى والمهندس طارق عبد الخالق نائب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة ومسؤلى الرى والصرف.