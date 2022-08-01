مياه الفيوم: فعاليات توعوية تحت شعار "كل نقطة بتفرق" بنادي محافظة الفيوم

نفذت إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالشركة القابضة للمياه بالفيوم عدة فعاليات توعوية بنادى محافظة الفيوم تحت شعار كل نقطة بتفرق بهدف نشر الوعى المائى وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها علاوة على الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وتم تنفيذ عدد من الأنشطة المتنوعة والتى تتناسب مع رواد النادى على اختلاف أعمارهم حيث تم عقد ندوات ولقاءات استهدفت السيدات والرجال للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب كما تم تنفيذ ورش شبكة خفيفة علاوة على الالعاب للاطفال منها السلم والثعبان تم توزيع هدايا عينية على الحضور من كتيبات تلوين وعلب الوان تيشرتات .



حملة التوعية



حملة التوعية



حملة التوعية