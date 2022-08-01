منسق حياة كريمة بالبحيرة: ننفذ 8000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه

قال مهند الجيار، منسق حياة كريمة بمحافظة البحيرة، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحديدا بمركز وادى النطرون، وتشهد المحافظة 8000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه فى المراحل الأولية.

أضاف مهند الجيار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن المشروعات التى تنفذ فى قطاعات التنمية المحلية والصحية ومشروعات بالصرف الصحى، وهناك مشروعات وصلت نسب تنفيذها 100% حتى الآن.

وتابع منسق حياة كريمة بمحافظة البحيرة، أن مشروعات المجتمعات الزراعية التى تقدم الخدمات للمواطنين، وصلت نسب تنفيذها إلى مراحله متقدمة، وكذلك مشروعات قطاع التعليم وتتخطى 85% من عدد المشروعات المدرجة فى المرحلة الحالية.

وأكمل: "محافظة البحيرة من أكبر المحافظات التى تدخل فى إطار مبادرة حياة كريمة بعشرات المراكز، وعملنا على توطين عدد كبير من الصناعات على أرض البحيرة".