اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 08:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

منسق حياة كريمة بالبحيرة: ننفذ 8000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه

الإثنين، 01 أغسطس 2022 07:55 م
منسق حياة كريمة بالبحيرة: ننفذ 8000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه حياة كريمة
كتب إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مهند الجيار، منسق حياة كريمة بمحافظة البحيرة، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحديدا بمركز وادى النطرون، وتشهد المحافظة 8000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه فى المراحل الأولية.

 

أضاف مهند الجيار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن المشروعات التى تنفذ فى قطاعات التنمية المحلية والصحية ومشروعات بالصرف الصحى، وهناك مشروعات وصلت نسب تنفيذها 100% حتى الآن.

 

وتابع منسق حياة كريمة بمحافظة البحيرة، أن مشروعات المجتمعات الزراعية التى تقدم الخدمات للمواطنين، وصلت نسب تنفيذها إلى مراحله متقدمة، وكذلك مشروعات قطاع التعليم وتتخطى 85% من عدد المشروعات المدرجة فى المرحلة الحالية.

 

وأكمل: "محافظة البحيرة من أكبر المحافظات التى تدخل فى إطار مبادرة حياة كريمة بعشرات المراكز، وعملنا على توطين عدد كبير من الصناعات على أرض البحيرة".


مهند الجيار

حياة كريمة

البحيرة

اخبار التليفزيون



الموضوعات المتعلقة

المنسق الطبى لحياة كريمة بالدقهلية: قافلة "معاك من بدرى 1" للكشف على ذوى الهمم

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:25 م

مدير حياة كريمة: البحيرة أكثر المحافظات استفادة من المبادرة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:23 م

حياة كريمة بالإسماعيلية تستجيب لأسرة بتجهيز ابنتها وتوفير تروسيكل

الإثنين، 01 أغسطس 2022 04:18 م

"إكسترا نيوز": صرف 100 مليار جنيه منذ بدء المرحلة الأولى لحياة كريمة حتى الآن

الإثنين، 01 أغسطس 2022 04:00 م

معاون محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل في مشروعات "حياة كريمة" في القطاعات الخدمية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:57 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة