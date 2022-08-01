مقتل عنصر إجرامي بالمنطقة الصحراوية في مطروح

كتب: محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة –مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا "بلطجة – خطف – سرقة –سلاح"، ومحكوم عليه بالحبس سنتين فـى قضية "ضرب" - مقيم بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة ) بأحد الدروب والمدقات الصحراوية المتاخمة لطريق (مطروح / الإسكندرية الصحراوى) بدائرة قسم شرطة مطروح.

وتم استهداف المذكور حال استقلاله إحدى السيارات ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق النيران تجاهها فبادلته القوات، ما أسفر عن مصرعه وعُثر بجواره على (بندقية آلية –2 خزينة – كمية من الذخيرة)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.