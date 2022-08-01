فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق ببني سويف على مدار 3 أيام للصيانة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف،أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف،وذلك على مدار 3 أيام ( الثلاثاء والأربعاء والخميس 2 و3 و4 أغسطس الجاري) ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية ببعض المغذيات،مما يترتب عليه فصل الخدمة عن عدد من المناطق والأحياء التي تعتمد على تلك المغذيات

ووفقاً لبيان القطاع فإنه من المقرر فصل التيار"غداً الثلاثاء"عن مناطق( شارع الدهشوري ، ميدان حارث، ميدان مياني، شارع البركة، السنترال ، مجلس الدولة، حى السيدة حورية)،فيما يتم فصل الخدمة" الأربعاء المقبل"عن مناطق( مستشفى الزهراء، مرفق الإسعاف، التأمين الصحي الهلال، ميدان المديرية، مستشفى زكي عابدين)، في حين يتم قطع التيار"يوم الخميس"عن مناطق ( مقبل، الجمعية ، الجزيرة ، شارع الشناوي)،وذلك بداية من الساعة 6 صباحاً حتى 8 صباحاً على مدار الأيام الثلاثة المذكورة وبحسب الترتيب المُوضح عاليه



وإذ يتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة





