سفير مصر بالخرطوم يؤكد عمق ومتانة العلاقات مع السودان

الخرطوم /أ ش أ/

أكد سفير مصر لدى السودان حسام الدين عيسى، عمق ومتانة العلاقة بين البلدين الشقيقين وترحيب مصر حكومة وشعباً بالطلاب السودانيين الذين تم قبولهم للدراسة الجامعية بالأزهر الشريف من الأسر الفقيرة والمتعففة من مناطق النزاعات.

وأضاف عيسى ـ في كلمة له أمام الورشة التدريبية للطلاب المنتدبين للدراسة بالأزهر الشريف للدفعتين الثالثة والرابعة، والتي نظمتها المنظمة العالمية لرعاية المرأة بالتعاون مع الأمانة العامة لديوان الزكاة، اليوم بقاعة ديوان الزكاة ـ أن الطلاب يجدوا كل الحقوق وكامل الأهلية بمصر، مبشراً بقية الطلاب المنتظرين القبول بالأزهر الشريف بتكملة إجراءات قبولهم خلال الأيام القادمة واستمرار المنح المجانية للطلاب بالأزهر الشريف خلال الأعوام القادمة.

كما أشاد عيسى بجهود ديوان الزكاة الاتحادي ووزارة التعليم العالي والبحث العملي والمنظمة العالمية لرعاية المرأة على الورشة التدريبية وحسن الاختيار للطلاب بعدالة وشفافية.