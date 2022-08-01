زيلينسكى وماكرون يناقشان الأمن الغذائى بعد إبحار أول شحنة حبوب أوكرانية

كييف /أ ش أ/

ناقش الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم /الاثنين/ قضية الأمن الغذائى العالمى، مُعربين عن ترحيبهما بنقل أول شحنة حبوب أوكرانية بموجب مبادرة من الأمم المتحدة.

وبحسب بيان من الرئاسة الأوكرانية -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- شدد الطرفان خلال مكالمة هاتفية على الحاجة لاستكمال نقل الحبوب الأوكرانية بشكل ثابت، كما تم مناقشة الجوانب العملية لزيادة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر طرق لوجستية أخرى.

اتفق زيلينسكى وماكرون على تنسيق المزيد من الإجراءات والخطوات حول تقديم الدعم الأمنى لأوكرانيا من قبل فرنسا وشركائها الدوليين، وبشكل خاص لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية ذات الأولوية القصوى من الأسلحة الحديثة.

بدوره، أشاد زيلينسكى بأهمية دور فرنسا وماكرون بشكل خاص فى تبنى القرار التاريخى لضمان أوكرانيا إمكانية الترشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى خلال رئاسة فرنسا للمجلس الأوروبى، كما أعرب الرئيس الأوكرانى عن شكره لمشاركة السيدة الأولى الفرنسية بريدجيت ماكرون فى قمة كييف الثانية للرؤوساء وزوجاتهم يوم 23 يوليو 2022.

وأخطر زيلينسكى نظيره الفرنسى بآخر تطورات الأوضاع العسكرية على أرض المعركة بين روسيا وأوكرانيا، مُعربا عن شكره لمساهمات فرنسا وجهودها الهادفة لمواجهة إفلات روسيا من العقاب عن طريق إرسال مجموعة من المتخصصين إلى أوكرانيا للتحقيق فى جرائم الحرب التى ارتكبتها موسكو.

وخصص زيلينسكى وماكرون جزء كبير من محادثاتهم إلى مشاركة فرنسا فى عمليات إعادة إعمار أوكرانيا فى مرحلة ما بعد الحرب، وخاصة مشاركتها فى تنفيذ خطة التعافى السريع.