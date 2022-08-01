رئيس لبنان يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بمناسبة عيد الجيش

جاء ذلك لدى وصوله إلى مقر الكلية ليترأس الاحتفال بالعيد الـ 77 للجيش اللبناني والذي يوافق الأول من شهر أغسطس من كل عام.

وعزفت فرق الموسيقى العسكرية النشيد الوطني للبنان ونشيد القوات المسلحة اللبنانية.

كما وصل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون إلى مقر الاحتفال بعيد الجيش والذي تبدأ فعالياته بعد قليل.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد موريس سليم عن إيمانه بأن الجيش يشكل العمود الفقري للوطن وضامن استقراره وسلامة أراضيه.

جاء ذلك في رسالة وجهها للعسكريين للتهنئة بمناسبة العيد السابع والسبعين للجيش اللبناني والذي يوافق الأول من شهر أغسطس من كل عام.

وثمن وزير الدفاع اللبناني تضحياتهم، معربا عن تقديره لبطولاتهم ومتمنيا أياما أفضل لهم ولعائلاتهم ولبنان دوام العزة والكرامة.

ويحتفل الجيش اللبناني في الأول من أغسطس من كل عام بذكرى وضع الجيش اللبناني تحت السلطة الكاملة للحكومة الوطنية اللبنانية في الأول من أغسطس عام 1945 وذلك بعد أقل من عامين من حصول لبنان على الاستقلال التام عن فرنسا عام 1943.