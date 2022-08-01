اليوم السابع
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الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:00 م
أكرم القصاص
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رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤكد التزام بلادها بمبدأ "صين واحدة"

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:44 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤكد التزام بلادها بمبدأ "صين واحدة" رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
أ.ش.أ

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أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أن بلادها حازمة ومتسقة في التزامها بمبدأ "صين واحدة".

وقالت أرديرن خلال كلمتها التي ألقتها اليوم الإثنين، في قمة الأعمال الصينية السنوية التي عقدت في أوكلاند وأوردتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، " إن العلاقات الثنائية مع الصين تعد واحدة من أهم العلاقات لبلادها، لدينا تاريخ طويل من الانخراط والتفاعلات المفيدة بين حكومتينا وشعبينا وفي مجالي الثقافة والتجارة، لقد كانت نيوزيلندا حازمة ومتسقة في التزامها بمبدأ صين واحدة ومؤخرا في تنفيذ شراكتنا الاستراتيجية الشاملة".

وسلطت أرديرن الضوء على التبادلات الشعبية والعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والتبادلات الثقافية والتعليمية بين نيوزيلندا والصين على مدى السنوات الماضية، وأشارت إلى أن نيوزيلندا والصين استفادتا من السلام والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأعربت رئيسة الوزراء النيوزيلندية عن تطلعها إلى زيارة الصين.

ويصادف هذا العام الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ونيوزيلندا.


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