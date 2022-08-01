حبس عاطل قتل شقيقه بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بطنطا

قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل شقيقه بعدة طعنات بسبب خلافات بينهما.
كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين شقيقين ومقتل أحدهما.
انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وكشفت تحريات المباحث وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه، تطورت لمشاجرة قام فيها المتهم بطعن شقيقه بسلاح ابيض ولقي حتفه في الحال، تم ضبط المتهم وامرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حبس عاطل قتل شقيقه بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بطنطاالإثنين، 01 أغسطس 2022 12:27 م
حبس - أرشيفية
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قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل شقيقه بعدة طعنات بسبب خلافات بينهما.
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