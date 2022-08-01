جامعة قناة السويس توجه قافلة تنموية إلى أبو خليفة بالقنطرة غرب الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

انطلقت اليوم الأثنين القافلة التنموية والتطويرية لجامعة قناة السويس ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية متوجهة إلى قريه أبو خليفة بمدينة القنطرة غرب.



وأعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن القافلة شارك فيها كليات الزراعة، والهندسة، والتربية بالجامعة للتصدى للمشاكل الاجتماعية، والحد من الممارسات الزراعية الخاطئة، ورفع كفاءة البنية التحتية بالقرية.



حيث تم تنظيم زيارة لعدد من مزارع المانجو والأرز لفحص المزارع، وعمل ندوة إرشادية للمزارعين حول مشكلات التشوهات الزهرية والخضرية وإصابة بعض الأشجار بالحشرات القشرية، والعفن الهبابى، وضعف النمو الحديث لأشجار المانجو، والتوصية باتباع الأسلوب الصحيح فى رش المبيدات والاسمدة واستخدام الطرق الحديثة المتبعة فى ذلك، كما يتم الاهتمام بتباعد فترات الرى فى محصول الأرز وكان عدد المستفيدين من المزارعين حوالى 22 مزارعا.



إلى جانب هذا تم إلقاء محاضرات توعوية حاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بحضور أهالى المنطقة تناولت أضرار الزواج المبكر وما يترتب عليه من آثار سلبية تهدد كيان الأسرة، وتزيد من نسبة الطلاق والمشكلات الاجتماعية، ووجود حالات العنف الأسرى، بالإضافة إلى عمل مسح اجتماعى عن مشكلات سوء استخدام التكنولوجيا وتأثيرها على الأسرة.

وقام أعضاء هيئة التدريس من كلية الهندسة المشاركين بالقافلة بتفقد ورصد مشكلات البنية التحتية بالقرية والبدء بوضع تصور لحلها.

تأتى القافلة بإشراف عام دكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنظيم الإدارة العام للمشروعات البيئية بإشراف تنفيذى المحاسب عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئة والمهندسة وفاء أمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.



جانب من القافلة (1)



جانب من القافلة (2)



جانب من القافلة (3)