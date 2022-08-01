جامعة طنطا تنظم قافلة طبية بوادي النطرون فى البحيرة ضمن "حياة كريمة"

الغربية مصطفى عادل

وصلت اليوم قافلة طبية كبرى من جامعة طنطا إلى مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، تم تنظيم القافلة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و برعاية وحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، واللواء هشام امنه محافظ البحيرة.

وصرح الدكتور محمود ذكي أن جامعة طنطا تضع أولوية لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة القرى الأكثر احتياجا كما تحرص على توجيه قوافلها الطبية لخدمة المحافظات الحدودية، موضحاً أن المتابعة الدورية لأعمال القوافل والتقييم المستمر لمستوى الخدمات الطبية المقدمة يثمر عن تطور مستمر يشعر به المستفيدين من الخدمات لتوفير حياة كريمة في المناطق الأكثر احتياجا تطبيقًا لرؤية مصر 2030 في بناء الجمهورية الجديدة