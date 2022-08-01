جامعة حلوان تطلق مسابقة الهاكاثون متعدد التخصصات لمجابهة قضايا تغير المناخ

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان، أنه انطلاقا من تبنى الجامعة فاعليات لخدمة قضايا تغير المناخ ، سيتم عقد مسابقة الهاكاثون متعدد التخصصات – لمجابهة قضايا تغير المناخ ويتم الاشتراك خلال الفترة من 19 يوليو حتى 23 أغسطس 2022 بإعلان المحاور الرئيسية وذلك تحت رعاية الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإشراف مجمع الإبداع والبحث العلمي تحت إشراف الدكتورة رويدا صادق مدير المجمع واشتراك تنفيذي للعديد من الجهات بالجامعة.

ويكون الهاكاثون متعدد المحاور عن تحديات تغير المناخ Multi-Theme Hackathon - Climate Change Challenges وذلك لتقديم حلول ابتكارية تخدم مشكلة تغير المناخ ويجمع فيه الفرق المكونة من موهوبين وخبراء فنيين ورجال أعمال للتعاون لإنتاج مشاريع إبداعية وحلول ابتكارية أو نموذج أولي أو عرض تقديمي لأصحاب المصلحة.

ويتم انعقاد فعاليات المسابقات بمقر الحرم الجامعي، ويتم عقد العديد من الفعاليات التحضيرية للمساعدة فى تطوير الافكار والقدرات وسيتم الاعلان عنها تباعا.

سجل مبدئيا مجموعتك وفكرتك وحتى إذا كنت فردا يمكنك التسجيل باسمك، اختر المجال الذى ترغب الاشتراك فيه، يمكنك تعديل مجموعتك بعد عقد بعض الفعاليات المساعدة وإعلان التفاصيل الدقيقة للتحدى فى كل مجال، تحت شعار سجّل الآن و كن جزءاً من التغيير

http://hcsr.helwan.edu.eg/?p=221

وأوضحت جامعة حلوان، أن الهاكاثون يتضمن عدة مسابقات تشمل المسابقة الأولى: هاكاثون أزمة تغير المناخ مع حلول الذكاء الاصطناعي، المسابقة الثانية هاكاثون تحديات التغير المناخي على مستوى العمارة والعمران، والمسابقة الثالثة هاكاثون معالجة حدة تغير المناخ باستخدام الفن والتصميم، المسابقة الرابعة هاكاثون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي وحلول التخفيف من آثاره، المسابقة الخامسة هاكاثون لتقديم حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.