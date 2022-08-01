تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 21 مليون جنيه لمخالفة معايير الجودة

كتبت هبة السيد

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الثاني لعام 2022 (الفترة من أبريل إلى يونيو 2022)، في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

تستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس حيث بلغت مسافات القياس 114.5 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الثاني 2022.



مؤشرات جودة الخدمات الصوتية: اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهي كالتالي:

• مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع لأسباب فنية قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقت طويل لبدء المكالمة (ثواني) منذ وقت ضغط العميل على زر الاتصال وحتى الرد من قبل الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت اثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

• سرعة تنزيل البيانات: أدنى سرعة تنزيل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عينات القياس.

• سرعة تحميل البيانات: أدنى سرعة تحميل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عينات القياس.



جانب من التقرير

تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق المتأثرة بجودة خدمات الصوت في الربع الثاني لعام 2022، حيث انخفض متوسط عدد المناطق المتأثرة بنسبة 38% مقارنة بالربع الأول 2022، وفيما يلي إجمالي عدد المناطق التي تم فيها رصد تأثر جودة خدمات الصوت ونقل البيانات الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع الأول 2022

• فودافون: تم رصد انخفاض في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 8 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2022 مقارنة بعدد 19 منطقة خلال الربع الأول لعام 2022، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري ابريل ويونيو 2022، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات الصوت لتبلغ 8 مناطق خلال شهر يونيو مقارنة بعدد 6 مناطق خلال شهر ابريل.

• أورنج: تم رصد انخفاض في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 19 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2022 مقارنة بعدد 23 منطقة خلال الربع الأول لعام 2022، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري ابريل ويونيو 2022، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات الصوت لتبلغ 16 منطقة خلال شهر يونيو مقارنة بعدد 23 منطقة خلال شهر ابريل.

• اتصالات: تم رصد انخفاض في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 17 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2022 مقارنة بعدد 25 منطقة خلال الربع الأول لعام 2022، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري ابريل ويونيو 2022، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات الصوت لتبلغ 16 منطقة خلال شهر يونيو مقارنة بعدد 14 منطقة خلال شهر ابريل.

• وي: تم رصد انخفاض في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 19 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2022 مقارنة بعدد 36 منطقة خلال الربع الأول لعام 2022، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري ابريل ويونيو 2022، لوحظ ثبات في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات الصوت لتبلغ 17 منطقة خلال شهري ابريل ويونيو لعام 2022.



تقرير تنظيم الاتصالات

كما تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق المتأثرة بجودة خدمات نقل البيانات في الربع الثاني لعام 2022، حيث انخفض متوسط عدد المناطق المتأثرة بنسبة 35% مقارنة بالربع الأول 2022، وفيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات في الربع الأول من عام 2022:

• فودافون: تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 17 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2022 مقارنة بعدد 24 منطقة خلال الربع الأول لعام 2022، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري ابريل ويونيو 2022، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ 23 منطقة خلال شهر يونيو مقارنة بعدد 11 منطقة متأثرة في شهر ابريل، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر يونيو 31 ميجابت/ثانية.

• أورنج: تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 20 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2022 مقارنة بعدد 28 منطقة خلال الربع الأول لعام 2022، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري ابريل ويونيو 2022، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ 17 منطقة خلال شهر يونيو مقارنة بعدد 21 منطقة متأثرة في شهر ابريل، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر يونيو 31 ميجابت/ثانية.

• اتصالات: تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقتين خلال الربع الثاني لعام 2022 مقارنة بعدد 10 مناطق خلال الربع الأول لعام 2022، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري ابريل ويونيو 2022، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقتين خلال شهر يونيو مقارنة بعدد منطقة واحدة متأثرة في شهر ابريل، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر يونيو 39 ميجابت/ثانية.

• وي: تم رصد زيادة في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 3 مناطق خلال الربع الثاني لعام 2022 مقارنة بعدد 5 مناطق خلال الربع الأول لعام 2022، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري ابريل ويونيو 2022، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ 3 مناطق خلال شهر يونيو، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر يونيو 35 ميجابت/ثانية.



تقرير الشركات

إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين:

1. تغريم شركات المحمول بحوالي 21 مليون جنيه لتجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار مخالفات لشركات المحمول بحوالي 21 مليون جنية مصري عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الثاني لعام 2022

2. رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بعد إزالة شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها ببعض المناطق المتأثرة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإزالة شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها بالعمل من الجهاز بمناطق مختلفة على مستوي الجمهورية، وذلك لتأثيرها السلبي على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين حيث كان تأثيرها يمتد في نطاق دائرة قطرها ١٢ كيلو متر، مما ترتب عليه رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك المناطق.

3. الانتهاء من اجراء القياسات بالطرق الساحلية والمحاور الرئيسية المستخدمة من قبل المصيفين

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالانتهاء من اجراء القياسات بالطرق الساحلية والمحاور الرئيسية المستخدمة من قبل المصيفين للوقوف على مستويات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين واتخاذ اللازم لضمان التغطية اللازمة لتوفير عوامل السلامة والأمان على الطرق مع استيعاب أحجام الحركة المتزايدة بفصل الصيف.



شركات المحمول



