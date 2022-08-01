تنسيق 2022.. 7 أغسطس بدء التقدم لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات

وكان المجلس الأعلى للجامعات، أكد أنه فتح باب التقدم سيتم مع مراعاة إمكانية مد فترة التقديم مراعاةً لمواعيد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثانى للدبلومات والمعاهد الفنية لعام 2022.

وعلى جانب آخر، كان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق ، أعلن صباح اليوم الإثنين، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 145 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022– 2023.

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.