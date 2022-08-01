اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لتجنب الوقوع فى الكيانات الوهمية..

تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:15 م
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وانطلاق موسم تنسيق القبول بالجامعات، ينشر "اليوم السابع" قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة، وذلك تجنبا لوقوع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية التى التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
 
أولًا الجامعات الحكومية: 
1. جامعة القاهرة.
2. جامعة الإسكندرية.
3. جامعة عين شمس.
4. جامعة أسيوط. 
5. جامعة طنطا.
6. جامعة المنصورة.
7. جامعة الزقازيق.
8. جامعة حلوان.
9. جامعة المنيا.
10. جامعة المنوفية.
11. جامعة قناة السويس.
12. جامعة جنوب الوادى.
13. جامعة بني سويف.
14. جامعة الفيوم.
15. جامعة بنها.
16. جامعة كفر الشيخ.
17. جامعة سوهاج.
18. جامعة بورسعيد.
19. جامعة دمنهور
20. جامعة أسوان.
21. جامعة دمياط.
22. جامعة السويس.
23. جامعة مدينة السادات.
24. جامعة العريش.
25. جامعة الوادي الجديد.
26. جامعة مطروح.
27. جامعة الأقصر

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات

تنسيق الثانوية العامة

اخبار مصر

التعليم العالى

اختبارات القدرات

الجامعات الحكومية



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2022.. كيف يتم تصحيح اختبارات القدرات؟ وهل تتم دون تدخل بشرى؟

الإثنين، 01 أغسطس 2022 10:57 ص

تنسيق الجامعات 2022.. مرحلة خاصة لتنسيق طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:00 ص

تنسيق الجامعات 2022.. ما مصير الطالب المتغيب عن موعد أداء اختبارات القدرات؟

الأحد، 31 يوليه 2022 12:19 م

تنسيق الجامعات 2022.. 140 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات

الأحد، 31 يوليه 2022 11:55 ص

تنسيق الجامعات 2022.. قطاع التعليم يكشف مصير طلاب الدبلومات الفنية بالتنسيق

الأحد، 31 يوليه 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة