تنسيق 2022.. بشرى لطلاب ثانوي عام.. إعفاء الـ1500 الأوائل من مصروفات الدراسة

كتب محمد صبحى

حدد قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 2180 لسنة 2022 بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والفنية والثانوية الأزهرية 2022 والمتقدمين ل تنسيق 2022 للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية فى العام الجامعت 2022/2023 كافة القواعد المتعلقة بالقبول.

ونص قرار وزير التعليم العالى على أن یکون توزيع الـ ( 1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2021 بواقع 500 طالب شعبة علوم +500 ریاضیات + 500 أدبی ) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونی ، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى الطلاب.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، استعدادات وجاهزية مكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة بموسم تنسيق الجامعات 2022، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق انتهى من كافة الاستعدادات اللوجيستية لاستقبال طلاب الثانوية العامة، وذلك بالمقر الرئيسى بجامعة عين شمس، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تفقد مكتب التنسيق فى زيارة هامة للوقوف على كافة الاستعدادات من جميع الجوانب والإطلاع على أي مشكلات للعمل على حلها ، حيث أن الوزير يتابع مكتب التنسيق لحظة بلحظة ويتم تقديم تقارير يوميا للإطلاع على تفاصيل مكتب التنسيق.