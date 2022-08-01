تكليف الدكتور فتحى أحمد عبد العال عميدا لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا

كتب ــ لؤى على

أصدر الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، قرارًا بتكليف الدكتور فتحي أحمد عبد العال، الأستاذ بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا ووكيل الكلية لشئون التعليم؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

تدرج عميد كلية اللغة العربية الجديد في التعليم الأزهري حتى حصل على ليسانس اللغة العربية بأسيوط بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف دور مايو 199‪3م، ثم حصل على درجة التخصص "الماجستير" في اللغويَّات ، بتقدير " ممتاز " عام 1998م، ثم العالمية "الدكتوراه" في اللغويات بتقدير مرتبة الشرف الأولى 200‪3م، عين مدرسا بقسم اللغويات ثم بعد سنوات رقي إلى أستاذ مساعد عام 2010، ثم بعد ذلك حصل على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية عام 2015 م، ويشغل عبد العال منصب وكيل الكلية منذ 20 / 10 / 201‪9 م وحتى صدور قرار الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بتكليفه عميدا للكلية.

جدير بالذكر، أن عميد كلية اللعة العربية جامعة الأزهر الجديد بجرجا له العديد من المؤلفات العلمية، وقد أشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه، إضافة إلى ذلك أسهم عميد الكلية الجديد في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية في تخصص اللغة العربية.