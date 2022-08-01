تفاصيل 46 مشروعا للشباب والرياضة فى قرى "حياة كريمة" بسوهاج × 7 معلومات

سوهاج محمود مقبول

"من هنا كان إيمانى بالشباب راسخا لا يتزعزع، فهم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المنير المشرق، وهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء والتعمير، فلا سقف لطموحهم ولا حدود لأحلامهم، ولعل تجربة منتدى شباب العالم خير دليل على أن الشباب قادر على تحويل الأحلام إلى واقع مؤثر يتخطى كل حدود الممكن".

هذه الكلمات الخالدة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مؤتمر الشباب الأخير، فمحافظة سوهاج من المحافظات المصرية التى حظيت بحظ كبير من قبل القيادة السياسية خاصة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أوضح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من 46 مشروعا فى قطاع الشباب والرياضة بنطاق المحافظة.

اليوم السابع يستعرض من خلال هذا التحقيق أهم الإنجازات التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمحافظة سوهاج:

1 - تم الانتهاء منها " 7 مشروعات بقرى الرياينة المعلق، وأم دومة، وسلامون، وكوم العرب، ومشطا، بمركز طما.

2 – تم الانتهاء 6 مشروعات بمركز المراغة بقرى " بناويط، شندويل، البطاخ، الغريزات، بهتا".

3 - تم الانتهاء من 6 مشروعات بمركز ساقلتة بقرى " سفلاق، الجلاوية، العوامية، الفراسية".

4 - تم الانتهاء من 9 مشروعات بمركز المنشاة بقرى " الزوك الغربية، أولاد حمزة، روافع العيساوية،الدويرات، أولاد سلامة، الأحايوة غرب، النويرات".

5 - في مركز جرجا تم الانتهاء من 4 مشروعات بقرى " البربا، العوامر بحري، بيت علام".

6 - تم الانتهاء من 10 مشروعات بمركز دار السلام بقرى " الخيام، السلام، أولاد يحيي بحري ".

7 - تم الانتهاء من 4 مشروعات بمركز البلينا بقرى " بني حميل، عرابة أبيدوس، أولاد عليو ".































































