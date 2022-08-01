تجديد تكليف أسامة مدنى قائما بعمل عميد كلية الآداب بجامعة المنوفية

واعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمى كلية الصيدلة للعام الجامعى 2022/2021

وأعلنت الدكتور داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب الذين حصلوا على تقدير امتياز بلغ 95 وحصل 262 على جيد جدا.