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بكين تعتبر مناطق في بحر الصين الجنوبي محظورة لـ4 أيام بسبب المناورات العسكرية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:16 م
بكين تعتبر مناطق في بحر الصين الجنوبي محظورة لـ4 أيام بسبب المناورات العسكرية الرئيس الصينى
كتب أحمد عرفة

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اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، أن مناطق في بحر الصين الجنوبي محظورة لـ 4 أيام بسبب المناورات العسكرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق ذكرت مصادر يابانية، اليوم الإثنين، أن اليابان والصين تعتزمان إجراء محادثات على مستوى وزراء الخارجية على هامش سلسلة اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في كمبوديا يوم الخميس المقبل.

 

وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن هذه المحادثات ستكون أول حوار مباشر بين وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيره الصيني وانج يي منذ نوفمبر 2020، ووسط تصاعد التوترات بسبب قضايا تشمل الخلافات الإقليمية بين البلدين.


الصين

بحر الصين الجنوبى

مناورات عسكريه

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