طوكيو وبكين تعتزمان إجراء محادثات على مستوى وزراء الخارجية الخميس المقبل

طوكيو /أ ش أ/

ذكرت مصادر يابانية، اليوم الإثنين، أن اليابان والصين تعتزمان إجراء محادثات على مستوى وزراء الخارجية على هامش سلسلة اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في كمبوديا يوم الخميس المقبل.



وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن هذه المحادثات ستكون أول حوار مباشر بين وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيره الصيني وانج يي منذ نوفمبر 2020، ووسط تصاعد التوترات بسبب قضايا تشمل الخلافات الإقليمية بين البلدين.



ومن جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان "إن الصين واليابان ترتبان لإجراء اجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ50 لتطبيع العلاقات الثنائية يوم 29 سبتمبر المقبل"، مؤكدا أن بلاده تولي أهمية كبيرة للاحتفال بذكرى العلاقات الثنائية مع اليابان.



ونوه باستعداد الصين لإجراء اجتماعات على مستوى وزاري، كما تعمل فرق البلدين لتنسيق زيارات محتملة لمسئولين.