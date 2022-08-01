اليوم السابع
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بدء التقديم لكلية الشرطة إلكترونيا للحاصلين على الثانوية العامة 2021.. اليوم

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:00 ص
بدء التقديم لكلية الشرطة إلكترونيا للحاصلين على الثانوية العامة 2021.. اليوم تسجيل طلبات الالتحاق بكلية الشرطة- أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تبدأ أكاديمية الشرطة اليوم الإثنين، تلقي طلبات الراغبين في التقديم لها، إلكترونيا، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، للحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي، بينما يتم تلقي طلبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام بدءً من 4 أغسطس.
 
ويشترط فى المتقدم أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.
 
ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة على العديد من المزايا، أبرزها يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراط فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهوية، رعاية اجتماعية "المصايف- الحج- العمرة –الرحلات"، رعاية ثقافية" السماح بالدراسات العليا والبعثات".
 
وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
 

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