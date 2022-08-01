اليوم السابع
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انخفاض أسعار النفط وبرنت يسجل 103.48دولار و97.68 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:00 م
انخفاض أسعار النفط وبرنت يسجل 103.48دولار و97.68 دولار للخام الأمريكى النفط
كتبت - مروة الغول

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انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين حيث سجلت 103.48 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 97.68 دولار للبرميل.
 
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم "أوبك+"، في الثالث من أغسطس عاملاً مهمًا في أسعار السوق.
 
وكشفت مصادر في "أوبك+" أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، ولكن مصدرين في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج.
 
وأشار محللون إلى أنه سيكون من الصعب على "أوبك+" زيادة الإمدادات في ظل الصعوبات التي يواجهها كثير من المنتجين بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج.
 
وتوقع مسح لـ"رويترز" أن يسجل خام برنت 105.75 دولارات للبرميل في المتوسط، وأن يسجل الخام الأميركي 101.28 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام.
 
وبنهاية الشهر الماضى، سجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس، شهر يوليو الماضي، ثاني شهر من الخسائر على التوالى، لأول مرة منذ 2020.
 
وهبط سعر النفط، وسط مخاوف من أن يؤدي التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة إلى إحداث ركود اقتصادى، وهو الأمر الذي يعني تراجع الطلب على "الذهب الأسود".
 
وقفزت أسعار النفط بشكل لافت بعد بدء العمليات العسكرية الروسية فى فبراير الماضى، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التضخم على نحو غير مسبوق فى كثير من دول العالم.

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط



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