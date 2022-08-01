النمسا: نواصل زيادة مخزونات الغاز ومكافحة الغلاء بتوزيع المساعدات الاجتماعية

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أكد المستشار النمساوي، كارل نيهمر، أن بلاده نجحت في تأمين إمدادات الطاقة من خلال زيادة سعة تخزين الغاز؛ إذ وفرت قدرًا كبيرًا من سعة خطوط الأنابيب، وذلك في إطار سعي البلاد لوقف الاعتماد على الغاز الروسي، بجانب التخطيط لمواجهة الغلاء بتوزيع المساعدات الاجتماعية.

جاء ذلك عقب اجتماع لجنة الأزمات الحكومية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار النمساوي، ونائبه فيرنر كوجلر، وماجنوس برونر وزير المالية، ومارتن كوشر وزير الاقتصاد، وليانور جويسلر وزيرة الطاقة، وحكام الولايات وعدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني.

وذكر نيهمر أن التحدي الأكبر للحكومة هي الزيادة في الأسعار، وهي موضع شكوى جميع المواطنين، لافتًا إلى أن اجتماع الحكومة ناقش حزمة المساعدات التي سيبدأ صرفها الشهر الجاري.

ونوه المستشار بأن كبح جماح أسعار الكهرباء يعد أيضًا مشكلة رئيسية في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين وزراء المالية والاقتصاد والطاقة لوضع نموذج للحد من تضخم أسعار الكهرباء بحلول نهاية أغسطس الجاري بما يخفف الأعباء على المستهلكين.