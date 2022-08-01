اليوم السابع
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الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:01 م
أكرم القصاص
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الغيص: أوبك لها دور فعال فى دعم إمدادات النفط المستدامة للعالم على مدى 61 عاما

الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:33 م
الغيص: أوبك لها دور فعال فى دعم إمدادات النفط المستدامة للعالم على مدى 61 عاما أوبك
أ.ش.أ

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أكد هيثم الغيص الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أنه يشعر بفخر وبشرف عظيم أن يكون على رأس منظمة كان لها دور فعال في دعم إمدادات النفط المستقرة والمستدامة للعالم على مدى أكثر من 61 عامًا.

وقال الغيص - في تصريحات له اليوم الاثنين – بمناسبة توليه مهام منصبه رسميا – أنه على مدى تاريخ منظمة أوبك كانت في طليعة تعزيز الحوار والتعاون والشراكة لتحقيق مهمتها مشيرا الى تطلعه إلى العمل مع جميع البلدان الأعضاء والعديد من الشركاء في جميع أنحاء العالم لضمان مستقبل طاقة مستدام وشامل .

يشار الى أنه تم تعيين هيثم الغيص فى منصب الأمين العام بالتزكية لمدة ثلاث سنوات في الاجتماع الخاص لمؤتمر أوبك الذي عقد في 3 يناير الماضي ويخلف الأمين العام الراحل لمنظمة أوبك محمد سانوسي باركيندو.

ومن المعروف أن الغيص يتمتع بخبرة واسعة في قطاعي الطاقة والنفط في كل من الكويت وهي العضو المؤسس لمنظمة أوبك وعلى الصعيد الدولي كما تمتد مسيرة الأمين العام في صناعة النفط العالمية إلى 30 عامًا وعمل كمستشار لستة من وزراء النفط الكويتيين .

كما شغل الأمين العام منصب محافظ الكويت لمنظمة أوبك في الفترة من 2017 إلى 2021. 

 


اوبك

النفط

امدادات النفط

الكويت

قطاع الطاقة



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