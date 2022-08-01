العثور على جثة سيدة بإحدى الترع في الصف بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة سيدة بإحدى الترع في الصف، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة بإحدى الترع في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة سيدة ملقاة بالترعة.

تم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات العثور على الجثة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.