الأمم المتحدة: نراقب الممر الآمن للسفينة المبحرة من ميناء أوديسا عبر الممر البحري المحدد

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، في بيان اليوم الاثنين، أنه طلب من جميع المشاركين فيه إبلاغ السلطات العسكرية والسلطات الأخرى ذات الصلة بهذا القرار لضمان المرور الآمن للسفينة، وأنه قد تحقق من قدرة السفينة على المغادرة ومن جاهزية الميناء قبل منح هذا التفويض.

كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمغادرة سفينة محملة بالحبوب من ميناء "أوديسا" الأوكراني، وهي أول سفينة تجارية تغادر الميناء منذ 26 فبراير الماضي.

وأعرب جوتيريش عن سعادته حيال مغادرة السفينة بأمان من ميناء أوديسا، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة والتنسيق من جانب مركز التنسيق المشترك، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

ويأمل الأمين العام للأمم المتحدة أن تكون هذه هي الأولى من بين العديد من السفن التجارية التي تتحرك وفقا للمبادرة الموقعة، وأن يحقق ذلك الاستقرار والإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للأمن الغذائي العالمي خاصة في أكثر السياقات الإنسانية هشاشة.