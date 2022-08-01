ألمانيا تستعد لدرجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية بداية من الغد

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) عن تحذير أرجوانى من الحرارة فى الركن الجنوبى الغربى من البلاد مع بداية يوم الغد الثلاثاء، والذى سترتفع فيه درجة الحرارة، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 26 و30 درجة مئوية، بينما قد تصل إلى 33 درجة مئوية فى جنوب غرب ألمانيا، وتظل المناطق الساحلية أقل دفئًا مع ارتفاعات تتراوح من 22 إلى 25 درجة مئوية.

وسترتفع الحرارة بسرعة فى منتصف الأسبوع ، لتصل إلى 32 إلى 36 درجة مئوية ، وتصل إلى 38 درجة مئوية فى أعالى الراين، وستشرق الشمس من الجنوب حتى الشمال ، حيث لن تكون الحرارة قوية جدًا. فى المناطق الساحلية ، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و 27 درجة مئوية.

وأعلن مركز الأرصاد أنه فى اليوم التالى سترتفع درجات الحرارة من 33 إلى 37 درجة مئوية، وستكون منطقة نهر الراين الأعلى الساخنة فى البلاد صاخبة ، لذا يمكن أن يصل الزئبق إلى 40 درجة مئوية .

وقال عالم الأرصاد دومينيك يونج إنه من الممكن حدوث 40 أو 41 درجة مئوية على نهر الراين الأعلى ، ومرة أخرى ، ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية هذا الصيف"

وقال يونج: صيف 2022 فى طريقه ليكون أحد أكثر فصول الصيف دفئًا منذ عام 1881، وأغسطس 2022 يبدأ أيضا حارًا جدًا على الفور."

ومع ذلك ، سيكون شمال غرب البلاد أقل دفئًا قليلاًـ، ومن المحتمل أن تصل الأمطار والعواصف الرعدية أيضا ، ومن المتوقع حدوث ارتفاعات تتراوح بين 22 و 30 درجة مئوية.

تنقسم التوقعات لعطلة نهاية الأسبوع الأولى فى أغسطس. سيظل الجنوب مشمسًا فى بعض الأحيان ، مع عواصف رعدية محلية فى جبال الألب ، ودرجات حرارة تتراوح بين 24 و 28 درجة مئوية.

ودخل المئات من رجال الإطفاء فى "معركة مكثفة" مع حريق غابات فى شرق ألمانيا يوم السبت ، حيث لا يزال مشتعلا فى أعقاب موجة الحر الشديدة.

وقالت سلطات المقاطعة أن 13 طائرة هليكوبتر لقصف المياه انضمت إلى حوالى 350 من رجال الإطفاء منتشرين على مساحة (370 فدانًا) فى حديقة سكسونيا السويسرية الوطنية.