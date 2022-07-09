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وفاة والد المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى بعد صراع مع السرطان

السبت، 09 يوليه 2022 11:36 م
وفاة والد المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى بعد صراع مع السرطان أوبرا وينفرى
كتب محمد جمال

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أعلنت المذيعة الأمريكية أوبرا وينفرى اليوم عبر حسابها على "إنستجرام" وفاة والدها فيرنون، وذلك بعد بضعة أيام من قولها إن العائلة احتفت به تكريماً له.

وكتبت وينفرى فى المنشور: "بالأمس وأنا مع عائلتى بجانب سريره، كان لي أسمى آيات الشرف أن أرى الرجل المسؤول عن حياتي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. غمرنا شعور بالسلام فى الغرفة عند وفاته" 

وقال موقع "تي.إم.زد" الإلكتروني المهتم بأخبار المشاهير إن فيرنون 88 عاماً (مواليد 1933)، الذي امتلك وأدار متجر وينفري للتجميل لأكثر من 50 عاماً، توفي الليلة الماضية بعد صراع مع مرض السرطان.

وقبل أيام، كتبت أوبرا وينفرى على "إنستجرام" إن العائلة أقامت حفل شواء مفاجئ في الفناء الخلفي تحت شعار "يوم الثناء والتقدير لفيرنون وينفرى" كي يحتفل به أصدقاؤه نظراً لمرضه، لكنه كان يعتقد أن الاحتفال بمناسبة عيد الاستقلال.


أوبرا وينفرى

والد أوبرا وينفرى

وفاة والد أوبرا وينفرى



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