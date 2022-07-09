وزير خارجية كوريا الجنوبية يعتزم زيارة بكين للقاء نظيره الصيني

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أعلن وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، اليوم السبت، أنه يعتزم زيارة الصين لإقامة محادثات مع نظيره الصيني وانج يي حول القضايا الثنائية والإقليمية.



وجاءت تصريحات جين عقب عودته من رحلة إلى مدينة بالي الإندونيسية لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، والذي يعتبر أول ظهور له على الساحة الدولية منذ توليه المنصب في مايو الماضي، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية.



وقال جين إنه على هامش قمة مجموعة العشرين، اجتمع مع نظيره الصيني وانج يي، الخميس الماضي، في أول محادثات وجها لوجه لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا دعوات الزيارة لبلديهما .



وأضاف جين في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مطار إنشيون الدولي قرب العاصمة سول، أنه سيزور الصين "في المستقبل القريب لاستكمال المشاورات بين كوريا الجنوبية والصين".



ولفتت الوكالة إلى أن جين لم يكشف المزيد من التفاصيل بشأن الجدول الزمني لتلك الزيارة، لكن سول وبكين تحتفلا بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال الشهر المقبل.