هل يمكن أن يسبب نقص فيتامين" د" زيادة الوزن؟

كتبت إيناس البنا

يتسبب نقص أي عنصر غذائي في حدوث اختلال في التوازن يؤدي إلى العديد من المشكلات الجسدية والنفسية، فيتامين د هو فيتامين مهم قابل للذوبان في الدهون ويحافظ على عناصرنا الحيوية ويبقينا في مأمن من العديد من الأمراض، ويعتبر نقصه شائعًا جدًا بين كبار السن ويسبب العديد من الأمراض.

وفقا لموقع" thehealthsite" يمكن للشخص الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) من تناول طعام صحي ونظام غذائي مغذي والتعرض للشمس بنسب محدودة.

كيف يؤثر فيتامين د على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن؟



وفقًا للعديد من الدراسات، يعاني أكثر من 50 % من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من نقص فيتامين (د)، بصرف النظر عن كبار السن، يتأثر الرضع والأطفال ذوو التعرض المحدود للشمس، وهناك مجموعة أخرى من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيتامين (د) وهم الأفراد يعانون من زيادة الوزن.

أظهرت الدراسات أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون في الجسم مرتبطان بانخفاض مستويات فيتامين د في الدم، كما توجد بعض الإنزيمات اللازمة لجعل فيتامين د نشطًا عند مستويات مختلفة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يتمتعون بصحة جيدة.

هل فيتامين د يساعد في فقدان الوزن؟



ومن المثير للاهتمام أن الأدلة تشير إلى أن الحصول على ما يكفي من فيتامين د يساعد في إنقاص الوزن، ويؤثر مدى فقدان الوزن أيضًا على مدى زيادة مستوياته، علاوة على ذلك ، أظهرت بعض الأدلة أيضًا أن زيادة فيتامين (د) في الدم يمكن أن تقلل الدهون في الجسم وتنظمه فقدان الوزن الصحي.

أظهرت دراسات مختلفة أن فيتامين (د) يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكوين فيتامين د الخلايا الدهنية في الجسم وتقليل تراكمها أيضًا، كما أنه يعزز مستويات السيروتونين ، وهو ناقل عصبي ينظم الحالة المزاجية ويمكنه التحكم في الشهية.