لمرضى السكر فى عيد الأضحى.. خليك فى الأمان وتناول اللحوم خالية الدهون

كتبت إيناس البنا

يعانى بعض الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة من الحرمان من تناول بعض الأطعمة أو تناولها بحدود لضمان عدم حدوث مضاعفات.

في عيد الأضحى ومع وجود الكثير من أصناف وأنواع اللحوم، قد يحتاج مريض السكر إلى تجنب أنواع معينة من اللحوم، وتعد اللحوم الخالية من الدهون وبدائل اللحوم أفضل الخيارات للأشخاص المصابين بداء السكري، والذين يجب عليهم تجنب الدهون المشبعة والمتحولة، يمكن لهذه الدهون غير الصحية أن ترفع نسبة الكوليسترول وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفقًا لتقرير موقع "medicalnewstoday" يمكن أن تكون اللحوم الخالية من الدهون، بما في ذلك بعض قطع اللحم البقري والدجاج.

خيارات غذائية مناسبة لمرضى السكري

يجب على مرضى السكري اختيار اللحوم الخالية من الدهون للحد من تناولهم للدهون غير الصحية، ويمكن أن تساعد قائمة التبادل لمرضى السكري في ذلك.

تعرض القائمة، التي أنشأتها لجنة من جمعية السكري الأمريكية وجمعية الحمية الأمريكية، خيارات اللحوم بناءً على محتوى البروتين والدهون والسعرات الحرارية.

لحم قليل الدهن جدًا

: اللحوم الخالية من الدهون تحتوي على 1 جرام من الدهون و 35 سعرة حرارية لكل وجبة.

اللحم الطري : اللحوم الخالية من الدهون تحتوي على 3 جرامات من الدهون و 55 سعرة حرارية. تشمل هذه اللحوم: بعض قطع اللحم البقري ، مثل لحم الخاصرة وشريحة لحم الخاصرة ولحم المتن ولحم البقر المقطع

لحم العجل

، باستثناء قطع اللحم الدسمة.

الدواجن

، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي ودجاج الكورنيش (بدون جلد)

لحم الغزال والأرانب

، بما في ذلك الدراج والبط والإوز بدون جلد

تناول اللحوم باعتدال

بعض اللحوم أقل صحة من الخيارات الخالية من الدهون ولكنها قد تكون مناسبة للاستهلاك باعتدال.

اللحوم التي يجب تجنبها لمريض السكر

تشمل اللحوم التي يجب تجنبها ما يلي: