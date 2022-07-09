كوريا الجنوبية تشيد بتعيين مبعوثة أممية لشئون حقوق الإنسان بكوريا الشمالية

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أشادت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، بتعيين إليزابيث سالمون مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة الجديدة لشئون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.



وذكرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في تعليقها أن "الحكومة تتوقع مساهمة سالمون في جهود المجتمع الدولي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بخبرتها الواسعة من سنوات العمل في الأوساط الأكاديمية ومجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كخبيرة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون.



وأضافت الوزارة أن سول ستستمر في جهودها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بالتنسيق عن كثب مع المجتمع الدولي والتعاون بشكل نشط مع المبعوثة الأممية الخاصة.



جدير بالذكر أن إليزابيث سالمون، مديرة معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان بالجامعة البابوية الكاثوليكية في بيرو ، تم تعيينها كمبعوث أممي جديد لكوريا الشمالية خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عقدت أمس الجمعة، على أن تبدأ مدتها في المنصب والتي تبلغ عامًا واحدًا في الأول من أغسطس، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى ست سنوات.



تم إنشاء منصب المبعوث الأممي الخاص لأول مرة في عام 2004 للتحقيق وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة حول حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان