فرنسا.. السيطرة على حريق غابات قرب ساحل البحر المتوسط

وتصدى أكثر من ألف من رجال الإطفاء في مقاطعة جارد للحريق، الذى دمر أكثر من 1480 فداناً، وأجبر السلطات على إجلاء بعض السكان.



وقالت ماري فرانسواز ليكايون، مديرة إدارة مقاطعة جارد، لمحطة "بي إف إم" التليفزيونية، مساء الجمعة، إن "الوضع يتحسن الآن، وتم احتواء الحريق. يجب أن نظل يقظين"، مشيرة إلى إصابة 18 من رجال الإطفاء أثناء التصدى للحريق لكن لم يكن هناك ضحايا من السكان.