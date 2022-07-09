اليوم السابع
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السبت، 09 يوليه 2022 09:04 ص
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فرنسا.. السيطرة على حريق غابات قرب ساحل البحر المتوسط

السبت، 09 يوليه 2022 08:00 ص
فرنسا.. السيطرة على حريق غابات قرب ساحل البحر المتوسط حريق غابات - أرشيفية
وكالات

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نجح رجال إطفاء ومئات من أفراد الطوارئ الفرنسيين في السيطرة على حريق غابات بالقرب من ساحل البحر المتوسط، الجمعة، رغم أن إخماد الحريق سيستغرق أياماً، بحسب السلطات المحلية.

وتصدى أكثر من ألف من رجال الإطفاء في مقاطعة جارد للحريق، الذى دمر أكثر من 1480 فداناً، وأجبر السلطات على إجلاء بعض السكان.

وقالت ماري فرانسواز ليكايون، مديرة إدارة مقاطعة جارد، لمحطة "بي إف إم" التليفزيونية، مساء الجمعة، إن "الوضع يتحسن الآن، وتم احتواء الحريق. يجب أن نظل يقظين"، مشيرة إلى إصابة 18 من رجال الإطفاء أثناء التصدى للحريق لكن لم يكن هناك ضحايا من السكان.


فرنسا

حريق غابات

البحر المتوسط

مقاطعة جارد



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