صلاة العيد فى 600 مسجد بشمال سيناء ومراكز الشباب والشواطئ تستعد لاستقبال الأسر

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت احتفالات محافظة شمال سيناء بعيد الأضحى بتوافد المصلين على 600 مسجد خصصتها مديرية أوقاف شمال سيناء لأداء صلاة العيد فيها.

وقال الشيخ إبراهيم جمعة مدير أوقاف شمال سيناء، إن 600 مسجد على مستوى المحافظة خصصت موقعا لصلاة العيد وفيها اتخذت الإجراءات الاحترازية مسبقا، والتزام المديرية بالضوابط المحددة التى وضعتها وزارة الأوقاف.

وفتحت المساجد أبوابها قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وحددت خطبة العيد فى حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال فترة إجازة عيد الأضحى .

وقال محافظ شمال سيناء انه تم تشكيل غرفة عمليات تتابع على مدار الساعة وبالتنسيق مع غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات كافة الاحتياجات.

وأشار إلى أنه تم التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن، وأن يكون هناك مدير مسئول في كل قطاع، مع تنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول نوبتجيات .

وأضاف محافظ شمال سيناء انه تم توفير احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، علاوة على افتتاح جميع الحدائق العامة على مستوى المحافظة مجانا لاستقبال الأسر والأطفال في العيد، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، فتح الحدائق والمنتزهات وشواطئ البحر والنوادي ومراكز الشباب علي مستوي المحافظة، أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.