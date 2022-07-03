إقامة صلاة عيد الأضحى فى 600 مسجد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قررت مديرية أوقاف شمال سيناء، إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك فى المساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة.

وأعلنت أوقاف شمال سيناء فى بيان، أنه خصصت 600 مسجد على مستوى المحافظة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، والتزام المديرية بالضوابط المحددة التى وضعتها وزارة الأوقاف.

وتقرر فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقها بعدها بـ10 دقائق، وأن تكون خطبة العيد فى حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، والسماح بفتح مصليات السيدات فى المساجد التى تفتح بها فى صلاة الجمعة.

وقدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التهنئة إلى جميع المواطنين فى محافظة شمال سيناء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.