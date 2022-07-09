"حياة كريمة" لأهالى الريف فى العيد.. تبطين ترعة الحواصلية بالمنيا

قدم تليفزيون اليوم السابع، بث مباشر من أعمال تأهيل وتبطين الترع فى محافظة المنيا، ضمن مشروعات حياة كريمة التى تغزو كل قرى المحافظة ومن بين تلك القرى قرية الحواصلية والتى تم الانتهاء من أعمال تبطينها.

ويجرى العمل فى مشروع تأهيل وتبطين الترع على 784 كيلومترا فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وتم الانتهاء من حوالى 520 إلى 525 كيلومترا حتى الآن بنسبة 65٪ من إجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه.

وأعلنت عن تجهيز طرح 69 كيلو فى غرب سمالوط، وذلك بعد دخول العديد من الترع بمركز مغاغة شمال المحافظة وكذلك مركز العدوة ليشمل المشروع بمراحله جميع مراكز المحافظة.

يذكر أن محافظة المنيا تشهد مشروع حياة كريمة الذى يجرى فى 192 قرية و 757 تابع لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى، 23 مليار جنيه.