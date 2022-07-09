حملات توعية بخطورة المواد المخدرة بشواطئ مصيف بلطيم فى أول أيام العيد

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملات لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بمخاطر الإدمان بإشراف الدكتور سلام العربي، مشرف المحافظة للصندوق، ورئيس لجان الكشف عن المخدرات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال هيثم عطيه، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تتم توعية المصيفين والقادمين لقضاء أيام عيد الأضحى المبارك، بخطورة الإدمان، وتقديم وتوجيه مرضى الإدمان إلى مراكز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للعلاج بالمجان وفى سرية تامة من خلال 30 مركزا علاجيا علي مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه يتم تنفيذ حملات التوعية على شواطئ المدينة أيام الخميس، والجمعة، والسبت، من كل أسبوع طوال فترة الصيف.



اعضاء الحملة على شاطئ المصيف



التوعي بخطورة المخدرات



المشاركة في توعية المصيفين



انتشار أعضاء الحملة بشواطئ المصيف



توعية المصيفين



جانب من التوعية