اليوم السابع
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السبت، 09 يوليه 2022 12:43 م
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حملات توعية بخطورة المواد المخدرة بشواطئ مصيف بلطيم فى أول أيام العيد

السبت، 09 يوليه 2022 12:32 م
حملات توعية بخطورة المواد المخدرة بشواطئ مصيف بلطيم فى أول أيام العيد حملات توعية على شواطئ مصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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يشهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملات لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بمخاطر الإدمان بإشراف الدكتور سلام العربي، مشرف المحافظة للصندوق، ورئيس لجان الكشف عن المخدرات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال هيثم عطيه، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تتم توعية المصيفين والقادمين لقضاء أيام عيد الأضحى المبارك، بخطورة الإدمان، وتقديم وتوجيه مرضى الإدمان إلى مراكز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للعلاج بالمجان وفى سرية تامة من خلال 30 مركزا علاجيا علي مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه يتم تنفيذ حملات التوعية على شواطئ المدينة أيام الخميس، والجمعة، والسبت، من كل أسبوع طوال فترة الصيف.

اعضاء الحملة على شاطئ المصيف
اعضاء الحملة على شاطئ المصيف

 

التوعي بخطورة المخدرات
التوعي بخطورة المخدرات

 

المشاركة في توعية المصيفين
المشاركة في توعية المصيفين

 

انتشار أعضاء الحملة بشواطئ المصيف
انتشار أعضاء الحملة بشواطئ المصيف

 

توعية المصيفين
توعية المصيفين

 

جانب من التوعية
جانب من التوعية

 

حملات توعية على شواطئ مصيف بلطيم
حملات توعية على شواطئ مصيف بلطيم

 

 


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