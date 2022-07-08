مصيف بلطيم يستعد لاستقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

يستعد مصيف بلطيم لاستقبال أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتهيئة الشواطئ وتعليق لافتات إرشادية للمواطنين للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتكثيف حملات النظافة، والاهتمام بأعمال الإنقاذ.

كما تم تشكيل غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المترددين على المصيف طوال أيام الإجازة، وحلها وتنظيم النوبتجيات داخل الوحدة المحلية وتوفير رغيف الخبز والسلع الغذائية ومراقبة الأسواق والمحلات وتكثيف النظافة والحملات المرورية لضبط المركبات غير المرخصة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وجرى وضع اللافتات الإرشادية والتوجيهية للمواطنين بمداخل جميع الشواطئ بالمدينة ووضع السلالم بجميع الشواطئ الخاصة لعمال الإنقاذ، للحفاظ على أرواح المواطنين، ووضع صناديق القمامة بجميع شواطئ المدينة للحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي الحضاري للمدينة والحفاظ على مستوى النظافة والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه اللواء جمال نور الدين، بسرعة الانتهاء من دهان الأرصفة وتزيين مداخل المدينة، وتوفير كل ما يحتاجه المصطافون، بالإضافة إلى تنظيم ورديات عمل عمال النظافة لتظهر المدينة بأبهى صورها.

وتابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الانقاذ على كافة شواطئ المدينة، والادوات الخاصة بالانقاذ واللوحات الارشادية وتوزيعها علي جميع الشواطئ وتركيب الأعلام الدالة على حالة البحر وتوزيع زي موحد على جميع الافراد، وتدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصفارات الإنذار وتشغيل 2 جيت سكي ، ولانش بحري للمساعدة في اعمال الانقاذ وتم التأكيد علي حسن معاملة المصطافين، والقادمين لقضاء عيد الأضحى المبارك.

وأكد هيثم عطيه، تم الاستعانة ب 70 فرد إنقاذ و10 مشرفين، و2 جيت سكي "موتوسيكل مائي "، و3 لانش بحرى ،وتهيب رئاسة مدينة مصيف بلطيم برواد المدينة بالالتزام بتعليمات افراد الانقاذ حرصاً علي سلامتهم ،مع التمنيات لكم بقضاء وقت ممتع، وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.



جانب-من-المتابعة



رجال-الانقاذ



رجال-الانقاذ--بالشواطئ



رجال-الانقاذ-يتواجدون-بالشواطئ



سيارات-اسعاف-مجهزة-بالمصيف



لوحات-ارشادية



مصيف-بلطيم-يستعد-لاستقبال-المعدين