حادث طعن فى مستشفى بالصين يسفر عن إصابة 4 أشخاص

وكالات

أعلنت الشرطة الصينية عن إصابة 4 أشخاص فى حادث طعن بمستشفى في مدينة شنغهاي، صباح اليوم السبت.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم"، أفادت شرطة منطقة هوانغبو في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تلقت تقارير طارئة في الساعة الـ11:30 من صباح اليوم السبت، عن حادث طعن في مستشفى رويجين بوسط المدينة.

أضاف البيان: "الشرطة وصلت سريعا إلى مكان الحادث، واكتشفت رجلا يحتجز مجموعة من الرهائن بسكين في الطابق السابع بالمستشفى".

وتابعت الشرطة في بيانها: "عندما كان المشتبه به يعتزم إيذاء الرهائن ومعاقبة الشرطة، أطلقت الشرطة بشكل حاسم الرصاص لإصابته وإخضاعه"، لافتة إلى أن "4 أشخاص يعالجون من إصابات، وليسوا في حالة تهدد حياتهم".