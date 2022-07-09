توقيع غرامة 240 ألف جنيه لقيام مواطنين بالذبح خارج المجازر بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود الحملات الميدانية للجان المشتركة من أجل تنفيذ قرار منع ذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية والذي يستهدف الحد من التلوث البيئي وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، بالإضافة إلى تسببها في انسداد شبكات الصرف الصحي وبالتالي حدوث الطفح مع أعاقة الحركة المرورية للمشاة والمركبات.

وأكد العميد أحمد عز، مدير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان بتشديد الإجراءات الخاصة بمنع الذبح خارج المجازر قامت اللجان المشتركة بتكثيف المرور الميداني في الشوارع والأماكن العامة حيث تم ضبط 24 حالة مخالفة وتحرير محاضر لها، مع توقيع غرامة 10 آلاف جنيه على كل حالة، في حين استجابت 4 حالات أخرى بنقل الأضاحي المجزر العمومي قبل الشروع في الذبح.

وأشار، إلى أن حالات المخالفة التي تم ضبطها كان في مناطق وأحياء المدينة الصناعية المنطقة القديمة والمحمودية والسيل الريفى والصداقة الجديدة والعقاد والرضوانية والشروق، علاوة على طرق وشوارع الحدادين والسادات وكورنيش النيل.

ومن جانبه أكد المهندس سيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان انتظام الذبح داخل المجزر العمومي بالشلال و توافر عمال النظافة و الكهرباء والمياه و شبكات الصرف الصحي، بجانب العمل على رفع مخلفات ذبح الأضاحي وتحويلها للمدفن الصحي الآمن بالعلاقى.

وتابع، بأنه جاري رفع تراكمات القمامة والمخلفات بالمناطق السكنية والشوارع والميادين علي فترات صباحية مسائية وذلك حرصاً على تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.