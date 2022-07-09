الله أكبر كبيرا.. تكبيرات العيد داخل مساجد أسوان فى عيد الأضحى المبارك "صور"

وبينما أدى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية بمدينة أسوان.

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، أعلنت جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التشديد على أهمية تطبيق الضوابط التى أقرتها الوزارة فيما يتعلق بأداء صلاة عيد الأضحى داخل 1217 مسجدا، وهى التى تمثل كافة المساجد التى يتم أداء صلاة الجمعة بها.

وأكد الشيخ حنفى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تم التشديد أيضا على الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية حفاظاً على سلامة المصلين، على أن يتم بالتوازى المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن ومسئولى المديرية لإتخاذ كافة الإجراءات المنظمة لذلك ، وتكثيف أعمال النظافة العامة بالطرق المؤدية إلى هذه المساجد.