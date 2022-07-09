تعرف على مواعيد إجازة البورصات العربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

كتب هانى الحوتى

أعلنت البورصات العربية ، مواعيد إجازة الأضحى المبارك، وحددت تداول السعودية مواعيد الإجازة من يوم الأربعاء 6 يوليو حتى يوم الثلاثاء يوم 12 يوليو، على أن يستأنف التداول يوم الأربعاء 13 يوليو.

وحددت أسواق المال الإماراتية، العطلة الرسمية في السوق اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 08 يوليو، وتستمر لغاية يوم الإثنين 11يوليو، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

وحددت بورصة الكويت، عطلة عيد الأضحى من يوم الأحد الموافق 10 يوليو إلى يوم الأربعاء الموافق 13 يويو، على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 14 يوليو.

وأعلنت بورصتا البحرين وقطر، أن تكون عطلة العيد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو، وعلى أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو.

وكان مؤشرات بورصة الكويت، قد ارتفعت خلال تعاملات جلسة أمس الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحًا 11.52 نقطة ليغلق عند مستوى 7395.12 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحًا 1.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8225.48 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.65% رابحًا 36.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5677.23 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.68% رابحًا 40.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5894.72 نقطة.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.53% رابحًا 47.07 نقطة ليغلق عند مستوى 3108.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 103.9 مليون سهم محققة ما قيمته 296.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 6485 صفقة لعدد 26 سهمًا.

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.21% رابحًا 3.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1872.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 707.1 ألف سهم بقيمة 431.6 ألف دينار بحريني.

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.36% خاسرًا 33.10 نقطة ليغلق عند مستوى 9161.3 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.868 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 142.4 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 8306 صفقة.