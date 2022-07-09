بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 4 ملايين و643 ألف لاجئ

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و643 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي.



وذكر "راديو بولندا" اليوم السبت أن البلاد استقبلت أمس الجمعة نحو 23 ألفا و100 لاجئ وافدين من أوكرانيا. فيما غادر نحو 706ر2 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا منذ فبراير الماضي، من بينهم 22 ألفا و500 شخص أمس.



يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.