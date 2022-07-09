اليوم السابع
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المنياوية يعيشون أجواء عيد الأضحى على كورنيش النيل بعد صلاة العيد "لايف"

السبت، 09 يوليه 2022 06:51 ص
المنياوية يعيشون أجواء عيد الأضحى على كورنيش النيل بعد صلاة العيد "لايف" المنياوية يعيشون أجواء عيد الأضحى على كورنيش النيل
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش النيل فى الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذى خرج إليه المواطنون من أبناء محافظة المنيا، عقب أداء صلاة عيد الأضحى، للاستمتاع بالطقس المتميز الذى تعيشه محافظة المنيا. 
 
ويحتفل أبناء محافظة المنيا بعيد الأضحى بالخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة، وكان كورنيش النيل بعد التطوير أولى قبلة الأهالى بعد صلاة العيد لتناول وجبة الإفطار والتقاط الصور التذكارية، وتقديم التهنئة من أمام نهر النيل ثم العودة إلى المنازل وبعدها يخرجون إلى الحدائق والمتنزهات. 
 
وشهد كورنيش النيل تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، مما جعله قبلة الأهالى فى المناسبات العامة والأعياد، خاصة أن الكورنيش يحتضن محافظة المنيا من الشمال إلى الجنوب فى مشهد أعاد المحافظة إلى سابق عهدها عروسا للصعيد.

 

التنزه-علي-كورنيش-النيل
التنزه-علي-كورنيش-النيل

 

أهالي--المنيا-بتنزهون-علي-الكورنيش
أهالي--المنيا-بتنزهون-علي-الكورنيش

 

أهالي-بالمنيا-علي-كورنيش-النيل
أهالي-بالمنيا-علي-كورنيش-النيل

 

كورنيش-النيل
كورنيش-النيل

 

كورنيش-النيل-بالمنيا
كورنيش-النيل-بالمنيا

 


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