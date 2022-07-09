المنياوية يعيشون أجواء عيد الأضحى على كورنيش النيل بعد صلاة العيد "لايف"

ويحتفل أبناء محافظة المنيا بعيد الأضحى بالخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة، وكان كورنيش النيل بعد التطوير أولى قبلة الأهالى بعد صلاة العيد لتناول وجبة الإفطار والتقاط الصور التذكارية، وتقديم التهنئة من أمام نهر النيل ثم العودة إلى المنازل وبعدها يخرجون إلى الحدائق والمتنزهات.

وشهد كورنيش النيل تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، مما جعله قبلة الأهالى فى المناسبات العامة والأعياد، خاصة أن الكورنيش يحتضن محافظة المنيا من الشمال إلى الجنوب فى مشهد أعاد المحافظة إلى سابق عهدها عروسا للصعيد.