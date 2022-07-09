اليوم السابع
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السبت، 09 يوليه 2022 08:07 ص
أكرم القصاص
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المئات يؤدون صلاة العيد بالبحيرة.. والبلالين ترسم البهجة على وجه الأطفال "صور"

السبت، 09 يوليه 2022 07:26 ص
المئات يؤدون صلاة العيد بالبحيرة.. والبلالين ترسم البهجة على وجه الأطفال "صور" المئات يؤدون صلاة العيد بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة - تصوير محمد الحصرى

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أدى منذ قليل المئات من المواطنين، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمساجد كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حيث امتلئ المساجد وساحتهم بالمصلين وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة .
 شهد محيط المسجد اجراءات أمنية مشددة من قبل الأمن، للتأكيد على المواطنين عدم الدخول بدون الكمامة، والتأكيد على التباعد الاجتماعى وعدم الدخول بدون سجادة الصلاة .

وعقب خطبة صلاة العيد، سقطت أمطار من البلالين على المصلين ، مما أضفى حالة من البهجة على المصلين والأطفال ، وتم توزيع الهدايا على الأطفال احتفالا ببهجة عيد الأضحى المبارك .

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شدد على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة ، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد .

وقدم المحافظ التهنئة لجميع مواطنى البحيرة بمناسبة حلول العيد داعيًا الله أن يحفظ مصر وأن يديم عليها نعمة الأمن والإستقرار . 

 

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