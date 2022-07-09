"بالبلالين" أهالى الغربية يحتفلون بأداء صلاة عيد الأضحى.. فيديو وصور

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش النيل بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، حيث أدي الآلاف من صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات المخصصة، وسط تواجد أمنى مكثف، فيما قام الشباب توزيع الحلوى بالشوارع على المواطنين احتفالا بالعيد.
وأعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص أماكن بجميع الساحات التى تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم فى لقاءات هذا الأسبوع.
فيما أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مديريات الأوقاف فى المحافظات، أتمت استعدادها لصلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى، وأن لجنة المتابعة بديوان عام الوزارة على تواصل مستمر مع جميع المديريات فيما يتصل بالاستعداد لصلاة العيد.
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-أهالى-الغربية-يحتفلون-بأداء-صلاة-عيد-الأضحى--(5)
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-أهالى-الغربية-يحتفلون-بأداء-صلاة-عيد-الأضحى--(2)
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