احتفالات بالدي جي.. أهالى الدقهلية يوزعون البلالين والحلوى احتفالا بعيد الأضحى

الدقهلية فريق محافظات

شهدت محافظات الجمهورية صباح اليوم، إقبالا كثيفا من المواطنين علي المساجد لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك وسط احتفالات وتجهيزات مكبرة لاستقبال المواطنين داخل المساجد.

وشهدت محافظة الدقهلية تجهيزات قبل ساعات من صلاة عيد الأضحي، حيث حرص المواطنين علي تجيهز المساجد والساحات الخاصة بها لإستقبال أعداد كبيرة لأداء صلاة عيد الأضحي.

وقام المواطنين بتوزيع الحلوي والبلالين والألعاب على الأطفال بعد أداء صلاة عيد الأضحي مباشرة، واستخدموا مكبرات الصوت الدي جي، والألعاب النارية، أثناء الاحتفال أمام المساجد وفي الساحات والشوارع.

وظهرت حالة من السعادة والسرور علي وجه الأطفال بعد توزيع الأهالي للبلالين والحلوي لادخال السرور والبهجه في نفوسهم.